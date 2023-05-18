國民黨17日正式徵召提名新北市長侯友宜參選2024年總統，將面對民進黨籍副總統賴清德及民眾黨主席柯文哲。前扁辦主任陳淞山表示，2024總統大選，將檢驗侯友宜、賴清德如何因應國際與兩岸政治變局的政治能力，因此誰能掌握話語權、脈動與時勢、誰能展現「化干戈為玉帛」的政治本領？應該就是2024年總統大選勝選與否的關鍵。

陳淞山今(18日)在《美麗島電子報》撰文表示，侯友宜與賴清德都是長期以來民眾「信任度」較高的政治領袖。侯友宜的沉穩內斂及做實事的政治風格，是他的強項；賴清德的誠懇、正直、正派的從政作風也深植人心。因此，在政治本質上就是一場五五波的戰局。

陳淞山接著指出，這場總統大選，因為難以避免地捲入國際政治與兩岸關係發展的政治變局，也正處美、中政治軍事經濟對抗與競爭的博弈賽局，看起就是國際政局大環境結構下的選戰對壘競技。因此侯、賴兩人各別的優缺點或政治強弱項問題，基本上似乎已經難以成為真正的競選主軸。

陳淞山點出，明年總統大選充滿太多國際政治情勢發展的大變數，可能不再是賴清德與侯友宜個人問題的政治競技，而是檢驗他們兩人如何因應國際與兩岸政治變局的政治能力，以及如何處理「和平與戰爭」問題的整體戰略、政略與經略格局、視野及因應能力的挑戰。因此，誰能掌握話語權、脈動與時勢？誰能展現「化干戈為玉帛」的政治本領？應該就是勝選與否的關鍵所在。