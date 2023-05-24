新北市長侯友宜陣營曾調查30歲以下年輕人對他和民進黨主席賴清德的看法，結果認為侯友宜長得像路人，賴清德則像政治人物。台北市長蔣萬安24日表示，侯友宜親民、務實、有魄力且有遠見。
據媒體報導，侯友宜陣營去年曾委託專業單位，針對多位30歲以下年輕族群問及，對侯友宜和賴清德的印象，許多人回覆，侯友宜長得不像政治人物、像路人，賴清德則像是政治人物。
蔣萬安今出席「市長與里長有約」會議內湖區場次，他大讚，侯友宜給大家的感覺就是親民、了解基層聲音，務實、有魄力且有遠見。
新北市長侯友宜陣營曾調查30歲以下年輕人對他和民進黨主席賴清德的看法，結果認為侯友宜長得像路人，賴清德則像政治人物。台北市長蔣萬安24日表示，侯友宜親民、務實、有魄力且有遠見。
據媒體報導，侯友宜陣營去年曾委託專業單位，針對多位30歲以下年輕族群問及，對侯友宜和賴清德的印象，許多人回覆，侯友宜長得不像政治人物、像路人，賴清德則像是政治人物。
蔣萬安今出席「市長與里長有約」會議內湖區場次，他大讚，侯友宜給大家的感覺就是親民、了解基層聲音，務實、有魄力且有遠見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。