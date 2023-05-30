藍綠白總統參選人近期紛紛表達對核電存廢的態度。對此，一份有關國人對台灣核電發展態度的最新網路投票顯示，有高達66.1%的民眾對當前能源供需感到悲觀，同時亦有超過6成的民眾在關注核能議題。

對於未來台灣是否要發展核能，國民黨總統參選人侯友宜表示核電是他的選項之一；民眾黨總統參選人柯文哲則說，政府想要發展高耗能產業，就不能只要台積電、但不要核電。

民進黨總統參選人賴清德則稱，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能，但此說法也讓外界批評民進黨態度反覆。對此，民進黨發言人張志豪昨（29）日晚間說明，綠營從2016年執政以來就積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型工程，賴清德的說法是極端狀態，並非常態。

入口網站《Yahoo民調》29日發起網路投票，截至30日下午2點，總計有39400人參與。針對「你對台灣目前能源的供需平衡是否有信心？」，僅4.5%「非常有信心」、抱持「還算有信心」態度的網友也只有11.1%、認為「不太有信心」的參與者高達22.8%、表態「完全沒有信心」的人高達43.4%、剩下18.2%為「不知道／沒意見」。

將上述數據進行延伸，對台灣能源平衡有信心的人僅15.6% （包含非常有信心、還算有信心）；反觀持沒有信心態度的人則高達66.2%。（包含不太有信心、完全沒信心）。

而在「你會關注總統參選人的核能政見嗎？」一題，有32.5%的民眾「非常關注」、29.7%的網友「還算關注」、13.7%的參與者「不太關注」、8.3%的人「完全不關注」、剩下15.8%為「不知道／沒意見」。也就是說，有6成網友（包含非常關注、還算關注）頗為注意2024總統參選人的核能政策。