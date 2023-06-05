民進黨團日前稱，國民黨團提案要求行政院通盤檢討公務機關性騷擾申訴流程機制，是抄襲行政院1月11日新聞稿，事後卻被揭露說法有漏洞。國民黨立院黨團今召開記者會，表示依立法院相關公報紀錄，證明1月4日就正式提案，1月7日立法院朝野協商時，政院就掌握此提案內容，民進黨團貼文不僅公然造假更是惡意抺黑，民進黨團總召柯建銘應公開道歉。

國民黨團總召曾銘宗說，國民黨團1月4日就提案，行政院1月11日才發布新聞稿，是民進黨、蔡政府、行政院抄國民黨團版本。民進黨團要抺黑、公然造假也要認真一點，行政院抄國民黨團提案版本，嚴正要求柯建銘及民進黨團公開道歉。

曾銘宗也指出，依《行政院性別平等委員會設置要點》，性平委員會召集人是行政院長，每四個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議，但行政院有重視性別平等委員會嗎？

曾銘宗說，依規一年要開四次，但依據公開會議紀錄，2019年只開一次、2020年開二次、2021年開二次、2022年開三次。而今年至目前為止，一次會議都没有召開。他酸，行政院長陳建仁是忙著輔選，而行政院說重視性別平等、重視女權，說一套、做半套！國民黨團要對蔡政府不重視性別平等、不重視女權表達最嚴厲的譴責。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，依立法院朝野協商結論，立法院財政委員會1月4日就截止收案，代表國民黨團提案1月4日就送進財政委員會，而1月7日朝野協商時本案列為第443案，因為民進黨團要求修改文字本黨團反對，因此保留至院會表決。

謝衣鳯強調，1月7日黨團協商時民進黨團就已經反對國民黨團提案，且當時相關行政機關皆列席並掌握各黨團的提案。世界級的笑話是行政院於1月11日發布新聞稿指出，行政院要求現行性平機制不足部分啟動檢討。是行政院在抄國民黨團1月4日就提出的提案。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻議員則指出，民進黨以多數暴力在院會強行封殺性騷擾的檢討機制，而類似情形已經不是第一次，這些年來罊竹難書。先是讓大家吃萊豬、吃核食，又掩蓋疫苗採購真相，現在又以多數暴力要封住性騷擾者受害者的嘴巴。

江怡臻質疑，難道民進黨當時就預料到，黨內會有一堆的性騷擾事件嗎？民進黨強行阻擋修法，是不是就是在避免今天的東窗事發？調出錄影帶就可以看出，到底是誰在反對性騷擾機制的建立？誰在縱容性騷擾的加害者？民進黨就是披著民主糖衣的專制。