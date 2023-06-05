美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格訪台期間將分別會晤2024總統大選三黨的参選人。侯友宜選舉工作室發言人王敏旭表示，歡迎羅森柏格主席再度來到台灣，兩岸是否降溫是目前國際社會最關注的事，相信雙方若安排會面後，可就相關議題交換意見，相關會面安排會尊重美方的規劃。

羅森柏格昨晚抵台，今上午在AIT舉行記者會。她說，此行目的之一，是與政黨總統參選人意見交流。