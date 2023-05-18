特拉斯(總統府提供)

賴清德(總統府提供)

賴清德副總統今天接見英國前首相特拉斯表示，臺灣一定會堅定站在第一島鏈上，發揮民主及經濟力量，持續推動世界經濟發展及和平穩定，也希望英國，還有世界各國民主陣營能支持臺灣。特拉斯則回應，期盼未來幾年臺英之間能建立更緊密關係，以保護世界這個重要區域的自由民主。

特拉斯今天由國安會副祕書長徐斯儉及外交部次長李淳陪同，赴總統府拜會賴清德。賴清德首先歡迎特拉斯在兩岸情勢緊張之際來訪，以行動表達對臺灣的支持，顯得更加珍貴。

賴清德指出，特拉斯基於對民主自由價值的堅持，轉而對民主臺灣的支持，從外交部長到首相任內，積極深化臺英兩國關係，促成臺英國防與安全的雙邊會談，同時建議加強雙邊貿易夥伴關係，具體深化彼此合作基礎。

他說，特拉斯也多次在英國及G7等國際場合中，呼籲7大工業國支持臺灣，確保臺灣有保護自己的能力。在俄羅斯攻打烏克蘭之後，特拉斯下議員大聲疾呼，民主陣營應該團結合作，維護印太地區和平與穩定，避免臺灣步上烏克蘭後塵。

賴清德提到，英國政府自2021年起多次重申臺海和平穩定的重要性，這攸關臺灣的生存發展。此外，印太的和平穩定影響到世界各國的利益，也符合英國的利益，世界各民主國家都應該要共同捍衛。

他說，特拉斯於昨日遠景基金會的演講，不僅肯定民主臺灣，支持臺灣的生存發展，並強調「Your future is our future」，令人非常感動、也非常感激。

賴清德認為，在俄羅斯攻打烏克蘭之後，面對中國的崛起影響到印太和平與穩定，民主陣營應該要團結合作，才能達到和平的目標。臺灣作為民主陣營的一份子，擁有活潑的民主活力，一定會堅定站在第一島鏈上，發揮民主及經濟力量，持續推動世界經濟發展及和平穩定。他也希望英國，還有世界各國民主陣營能支持臺灣。

特拉斯表示，此次訪臺是因為相信臺灣是非常蓬勃的民主，是值得保護的民主，且自由價值值得被保護。對於臺灣的經濟成長，以及從半導體到珍珠奶茶等各領域產業蓬勃發展，她感到印象深刻。英國以及西方國家都可以從臺灣的自由企業學到很多。更重要的，臺灣是一個自由社會，人民能夠打造自己的生活並掌控自己的未來。

在全世界面臨威權體制與自由民主之間越來越增強的對抗之際，她相信，作為自由民主國家應該共同合作，保護我們的生活方式，以及它為人民所帶來的好處。她來到臺灣，也是因為相信臺英之間應建立更緊密的經濟連結，並確保臺灣有能力可以自我保護。

此外，英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，她非常希望能看到臺灣成為會員，並盼未來幾年臺英之間能建立更緊密關係，以保護世界這個重要區域的自由民主。