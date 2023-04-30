明就是五一勞動節，因疫情趨緩，今年五一勞動節遊行恢復舉行，要和執政8年的蔡英文政府「算總帳」。國民黨立委賴士葆直言，蔡英文真的對不起勞工，口口聲聲捍衛勞工權益，卻不願意修法替勞工加薪，長期漠視弱勢勞工的低薪過勞太殘忍。

賴士葆指出，蔡英文去年勞動節公開說，鼓勵企業加薪讓勞工朋友分享經濟成長的果實，但他提案修公司法、國民黨團提案修證交法，要給勞工加薪，為什麼經濟部、財政部、金管會還有民進黨立院黨團全部出來反對？為什麼集體封殺給勞工加薪的法案？可說是蔡英文扮白臉、行政院扮黑臉。

賴士葆說，執政黨在立院占多數，修法引導企業替勞工加薪是舉手之勞，若真的心疼勞工早就做了，口口聲聲捍衛勞工權益，卻不願意修法替勞工加薪，長期漠視弱勢勞工的低薪過勞太殘忍。

賴士葆表示，據主計處公告，去年實質經常性薪資負成長，創10年最大的減幅，通膨吃掉全部加薪，勞工的生活更加艱辛；而勞保年金即將破產，蔡政府沒有魄力和決心改革，只有消極性的透過每年預算撥補，不是解決之道。此外，勞工的問題一籮筐，還有最低工資法的修法、百萬非典型勞動者的權益保障等，執政黨真正落實關心了嗎？

賴士葆說，五一勞動節勞工要上街頭，回首2016年蔡英文高調宣誓對勞工的六大保障，經勞團盤點有將近8成跳票，把勞工權益當競選口號，拿到政權卻不兌現，蔡英文真的確實對不起勞工。