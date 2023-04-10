法國總統馬克宏完成國事訪問中國，受到全球矚目，其中隨行法國企業與中方簽定多項商業合作大單更成為熱門話題。據陸媒報導，這次馬克宏訪中期間簽訂的各種商業合作協議範圍極廣，包括農業食品、科技、航空、核能、可持續發展與文化協議，而僅是中方購買160架民航機一項，金額就高達200億美元。

據《南方網》報導，馬克宏訪華首日便積極推動中法文化交流，出席了第17屆「中法文化之春」開幕式，翌日兩國元首共同見證簽署了農業食品、科技、航空、民用核能、可持續發展、文化等領域的多項雙邊合作文件。

報導說，「中法關係迎來暖春，展現了全新的氣象」，雙方有36家企業簽署製造業、綠色、新能源、創新等領域18項合作協議；中國與法國空中巴士公司簽訂採購協議，包括採購160架空客民用飛機，與建設新的第2條生產線；中國船舶集團有限公司與法國達飛海運集團簽下中國造船業最大訂單。

《北京日報》則指出，法國電力公司（Électricité de France）與中國廣核集團簽訂協議，在廣東台山合資建造了歐洲壓水堆（EPR）3代核電機組的首堆工程；法國達飛海運公司（CMA CGM）與中國中遠集團和上港集團合作開發生物甲醇和電子甲醇等生物燃料；歐萊雅與阿里巴巴簽署了為期3年戰略合作協議，共同打造行業首個「美妝數字化循環經濟模式」；法國鐵路設備製造商阿爾斯通，還有法國豬肉行業等也和中方簽署了協議。

中共官方數據顯示，中法雙方2022年貿易額達5416.7億元人民幣，佔中歐貿易總額的9%。在這次馬克宏訪問期間，雙方簽署了近40項政府間協議和商務合同，涵蓋航空、科技、教育、農業等多個領域。雙方並發表中法聯合聲明，為兩國下階段各領域合作作出規劃。

報導強調，這是「中國特色大國外交再啟新程」，中法雙方達成一系列戰略共識，為中法在雙邊、中歐和全球層面的合作指明了方向、擘畫了藍圖。