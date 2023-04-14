MQ-9無人機。(圖/美國空軍)

有媒體披露，25家美國軍火廠商5月將來台討論合作生產武器與彈藥，而這些軍火廠商還沒來到台灣，軍工概念股就先漲一波！讓網友大喊台股今年就是「軍火元年」、「科技島要轉型軍火島了」！

日經新聞（Nikkei）日前報導，美台灣商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露，大約 25 家美國國防承包商的代表，計劃在5月初來台灣討論無人機和彈藥的合作研發與生產。

韓儒伯表示，台灣對功能強大又相對成本低廉的無人機以及相應的彈藥很感興趣。無人機有許多用途，環境監視、偵察與先前打擊，可以減輕軍方的工作量，被認為是阻止大陸入侵台灣的重要工具。

此新聞引發網友關注表示，「今年就是炒軍工耶」、「科技島要轉型軍火島了」、「軍火元年讚讚」、「有彈藥股推薦嗎」、「軍工股快列出來」。

和成（1810）被視為軍工概念股，已製成防彈陶瓷、防彈板、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等產品，挾著軍工概念題材，股價一路飆22.25元漲停鎖死，漲幅達9.81%。同時帶動玻陶股漲勢，台玻（1802）、冠軍（1806）、中釉（1809）及凱撒衛（1817）等紛紛揚升，成為盤面上強勢的焦點之一。