兩岸近年來關係緊張，有鑑於共軍航母戰鬥群崛起，國防部也不斷強化陸海空戰力，但台灣軍火產製能力究竟如何？不少人也感到懷疑。今有媒體爆料，號稱全球最大投資機構、挪威央行主導的挪威主權基金，竟大手筆投資台灣的全訊及漢翔兩檔股票。

《鏡週刊》今(19)日報導指出，挪威主權基金在今年2月時，公布截至去年底整體投資狀況，共在63國投資9,228檔個股，持股總市值約9,000億美元。值得注意的是，挪威主權基金向來對軍火產業類股不感興趣，卻選了台灣的全訊及漢翔這兩檔股票大量投資，更分別躋身這2家公司的前三大與前五大股東。

該報導更透露，瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」去年底公布2021年度全球百大國防工業名單，中科院以銷售額20億美元為第60名，成台灣首度入榜的機構。

報導指出，隨著共軍頻繁軍演，中科院已擴大飛彈產量，其中雄三超音速反艦飛彈年產70枚丶雄二次音速反艦飛彈與雄昇巡弋飛彈年產131枚，都較過去成長了10倍之多。