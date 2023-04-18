中國大陸海事局於昨(17日)深夜突然發出航行警告，表示於4月18日0900時至1200時三小時，要在黃海進行重大軍事活動，不過也未有說明計畫內容與類型。國防部發言人孫立方少將上午在國防部例行性記者會上表示，根據國軍掌握，大陸這項軍演區域很小，時間短，進行科目應該是內部操演，

昨晚大陸海事局發出的航行警告如下：黃海，自4月18日0900時至1200時，在36-02.70N120-16.87E、36-02.20N120-17.00E、36-00.92N120-24.55E、36-00.55N120-27.70E、36-02.15N120-27.70E和36-03.10N120-25.55E諸點連線範圍內進行重大軍事活動。禁止駛入，但並未說明活動內容。

國防部強調，台海周邊海空域動態，國防部都會以嚴肅、縝密的態度應對，透過各種系統嚴密掌握，凡是對區域安全、台海安全會有重大衝擊，會適時運用發言系統對外公告與說明。