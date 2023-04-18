據傳美軍已派百名現役教官駐台，AIT今天表示對具體接觸沒有評論，但美國對台的支持及與台灣的防務關係，將與中共目前施加台灣的威脅對齊（remains aligned）。

美國在台協會（AIT）發言人回覆中央社詢問表示，美方對具體的行動、接觸或訓練沒有評論，但他強調，美方對台灣的支持和與台灣的防務關係，將與中華人民共和國目前施加台灣的威脅對齊。

AIT重申，美方對台灣的承諾堅若磐石，並將致力於維護台海與區域的和平穩定。

中共對台威脅日益升高，據了解，為強化國軍戰力，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅給予建議。

國防部發言人孫立方少將上午在記者會表示，國防部長邱國正日前在立法院提及，只要有助國軍訓練及戰力，都會持續深化與擴充跟友盟的交流；國防部對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升國軍戰力等作為，抱持樂觀其成的態度，但對於細部內容，循例不予說明。