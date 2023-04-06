蘋果執行長庫克（Tim Cook）時隔四年之後再訪中國，強調蘋果與中國是共生關係。但美國財經媒體資深科技記者Mark Gurman撰文指出，蘋果高層擔憂產能轉移太多或太快，恐被中國報復，正暗中將供應鏈分散至其他國家。

Mark Gurman表示，蘋果正暗中分散供應鏈至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭4國，這幾國的定位分別是：印度生產iPhone和周邊配件，越南供應AirPods和Mac電腦，馬來西亞組裝部分Mac電腦，愛爾蘭則供應相對較容易生產的產品包括iMac等。

Mark Gurman更透露，在庫克參與下，蘋果召集數百名員工成立被稱為「虎隊」（tiger teams）的組織，該組織專門解決供應鏈的弱點。

此外，蘋果還在中國和其他國家的供應商工廠設立辦事處，以評估設備的維護安排，為每種零組件包括螺絲在內，制定更全面的備用供應商名單。Mark Gurman稱，蘋果也在努力為可能出現的供應短缺做更準確預估。