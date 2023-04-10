美股4月7日因「耶穌受難日」休市。道瓊工業平均指數4月6日終場上漲0.01％（2.57點）、收33,485.29點，全周上漲0.6％。

那斯達克指數上漲0.76％（91.09點）、收12,087.96點，全周下跌1.1％。費城半導體指數下跌0.46％（14.21點）、收3,071.76點，全周下跌4.9％。

元富投顧指出，未來最重要指標股應該是台積電和中興電，前者代表半導體多方指標，後者代表節能重電指標，目前多方占上風。全球通膨狀況未改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數相對強勢，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。

現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念『型態突破買進或低檔築底買進』方式，電子股包括立積、十銓、信驊和譜瑞-KY最具指標。另外次產業部分，重電和DRAM股可觀察，包括華城、南亞科和晶豪科是觀察重點，操作不躁進，逢低布局原則。

台股目前呈現「箱型整理」架構，指數區間約在15,600～16,000位置，高檔區16,000點以上遇到頸線反壓，15,600點附近是短線月線位置，兩者均具備實質壓力和支撐角色。

未來最重要指標股應該是台積電和中興電，前者代表半導體多方指標，後者代表節能重電指標，目前多方占上風。