龍頭權值股今表現中規中矩，台積電(2330)整場多震盪於平盤附近，摔下5日線，終場收漲0.19%、報在531元；聯電(2303)小跌震盪，終場收跌0.76%、報在52.4元；聯發科(2454)跌約0.53%；鴻海(2317)股價小跌，持續在5日線、月線附近震盪遊走；股王信驊(5274)今逆勢飆漲，早盤後股價急拉大漲、收漲5.77%。

三星大砍記憶體產能，DRAM族群聞訊齊揚，華邦電(2344)收漲3.5%領軍，南亞科(2408)、旺宏(2337)漲幅逾2%~3%。

IC設計族群今同樣有題材鼓舞，WiFi射頻晶片設計廠立積(4968)以147.5元攻上漲停鎖住；驅動IC廠有敦泰(3545)大漲逾6%、天鈺(4961)上揚2.3%；高速傳輸晶片設計業者祥碩(5269)漲幅逾4%。

今日軍工概念股在「蔡麥會」題材激勵下，龍德造船(6753)漲幅達7%，千附精密(6829)則跳空漲停109元鎖住。

分析師表示，大盤4月上檔技術面第一道大關卡為萬六附近，若繼續受制萬六，則格局恐偏回檔進而尋求支撐，短線指數區間預計落在15650點～16050點上下。由於目前盤勢仍呈多空對峙的態勢，顯示出現階段選股難度轉增，建議擇強守技術面應對。

依技術面觀察，加權指數仍處於所有均線之上，整體偏多，但指標來看MACD柱狀收斂，KD指標高檔背離，後續盤勢可能高檔整理，觀察短期5日、10日均線是否死亡交叉，提防短線拉回疑慮。