日盛台駿國際租賃股份有限公司委由華南銀行主辦三年期新臺幣50億元聯合授信案，已於4月10日完成聯貸簽約，銀行團對日盛台駿國際租賃發展前景高度肯定，共有13家金融機構踴躍參與，簽約儀式由華南銀行董事長張雲鵬與日盛台駿國際租賃董事長簡志明共同主持。

本次聯貸資金用途是充實中期營運周轉金，由華南銀行與臺灣銀行分別擔任額度管理銀行及擔保品管理銀行，臺灣企銀共同主辦，參貸銀行包括：第一銀行、土地銀行、台北富邦銀行、新光銀行、台新銀行、兆豐銀行、兆豐票券、國際票券、萬通票券及大中票券等13家金融機構，本案原預計募集新臺幣40億元，最終以新臺幣50億元結案。

日盛台駿國際租賃股份有限公司係由日盛國際租賃與王道銀行（2897）子公司臺灣工銀租賃於去年12月1日合併所組成，合併後資產規模達新臺幣700億元以上，名列台灣租賃業資產規模第四大，近期更已遞件申請公開發行，後續將積極規劃於臺灣證券交易所上市掛牌。該公司除在車輛分期、設備融資租賃與企業長期租車等核心業務持續深化經營外，同時亦跨入綠能投融資業務，期透過資源整合，降低重複成本，以提升資本效率。為響應政府新南向政策及掌握區域經濟發展趨勢，亦規劃布局東南亞租賃市場，朝向亞太地區標竿租賃公司的方向邁進。

本案統籌主辦銀行華南銀行自去年下半年開始，積極調整風險性資產結構並善用風險抵減工具，除維持穩健的資本適足率外，放款總額亦持續成長，去年底放款餘額達2兆620億元，YoY+2.7％，全年稅後淨利167億元，再創新高。

華銀去年都更與危老融資餘額分居公股銀行第2及第3名，聯貸主辦銀行(MLA)今年第一季市占率14.7％排名第2名，各項企金業務均名列國內銀行前茅，未來將以堅實的資本結構，發揮金融影響力協助產業永續發展。