中鋼公布3月營收338.47億元，年減18.76%、月增8.29%，創下7個月高檔，受惠盤價上漲激勵下游拉貨意願，使中鋼出貨價量俱揚推升營收，表現符合預期。中鋼第一季營收913.46億元，季減4.22%、年減20.71%。

中鋼4月盤價維持上漲，從上個月鐵礦砂價格已經轉為高檔整理，但亞洲鋼廠的報價都維持上漲來看，顯示亞洲鋼廠在年初因應大陸需求可能回升的預期拉抬鋼價的意願相當高。近一個月鐵礦砂價格已經由漲轉跌，目前報價約在每公噸118美元，5月中鋼盤價下跌的機會大。法人預估，後續鋼價能否再漲，預估將受到實體需求是否看得到明顯回升來決定。

而第二季將進入鋼市傳統旺季，各國在通膨中復甦，全球各國製造業築底回彈，經濟可望緩步走穩，鋼市需求不看弱，對中鋼營運持續助益上彈效用，維持之前營運逐季走升的看法。

中鋼子公司，中鴻(2014)3月合併營收36.06億元，月增12.26%、年減26.05%；累計第一季合併營收為95.23億元、年減23.26%、季增16.3%。