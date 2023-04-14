NEW: U.S. Attorney General Merrick Garland confirms the FBI has arrested 21-year-old Jack Teixeira, an airman in the Massachusetts Air National Guard, in connection with the classified Pentagon documents leak. https://t.co/5j74DNy4PE pic.twitter.com/OSYNSvUI4h — CBS News (@CBSNews) April 13, 2023

Fox News broadcast video of Jack Teixeira getting arrested pic.twitter.com/oG6Dg1P0Bn — Aaron Rupar (@atrupar) April 13, 2023

BREAKING: New video shows federal agents arresting Jack Teixeira, in connection with leaking sensitive U.S. documents online, a law enforcement official tells @ABC News. https://t.co/UgDBGMvqHf pic.twitter.com/faRUwKEfek — ABC News (@ABC) April 13, 2023

美國大批極機密情報外流，令華府及其全球盟友深感難堪，美聯社引述匿名知情人士報導，聯邦幹員今天已拘留外流文件的主要嫌疑犯，為21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。

BREAKING: Massachusetts Air National Guardsman Jack Teixeira who has been identified as the leaker of Pentagon documents, has just been arrested at his home. It is said to be the biggest national security breach in at least 10 years. pic.twitter.com/RHE2SM2mii — Simon Ateba (@simonateba) April 13, 2023

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）今天稍早已表示，調查人員就快找出洩密源頭。

這可能是近年來最嚴重的美國機密資料外洩事件，五角大廈正在評估造成的損害規模，司法部上週展開正式刑事調查。

「紐約時報」（The New York Times）稍早報導，泰謝拉是麻州空軍國民兵（Massachusettes Air National Guard）情報部門成員，領導張貼密件的線上團體Thug Shaker Central。

該團體成員約20至30人，多半是年輕人和青少年，他們因為都喜愛槍枝、種族歧視迷因、線上遊戲而聚在一起。

根據美聯社，美國聯邦調查局（FBI）幹員今天聚集在泰謝拉的麻州住處，一名身穿T恤和短褲的男子在屋外遭全副武裝的幹員拘押。

目前還不清楚泰謝拉是否有辯護律師，美聯社留了電話訊息給他的母親，但未獲回應。（譯者：楊昭彥）1120414