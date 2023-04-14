美國大批極機密情報外流，令華府及其全球盟友深感難堪，美聯社引述匿名知情人士報導，聯邦幹員今天已拘留外流文件的主要嫌疑犯，為21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。
路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）今天稍早已表示，調查人員就快找出洩密源頭。
這可能是近年來最嚴重的美國機密資料外洩事件，五角大廈正在評估造成的損害規模，司法部上週展開正式刑事調查。
「紐約時報」（The New York Times）稍早報導，泰謝拉是麻州空軍國民兵（Massachusettes Air National Guard）情報部門成員，領導張貼密件的線上團體Thug Shaker Central。
該團體成員約20至30人，多半是年輕人和青少年，他們因為都喜愛槍枝、種族歧視迷因、線上遊戲而聚在一起。
根據美聯社，美國聯邦調查局（FBI）幹員今天聚集在泰謝拉的麻州住處，一名身穿T恤和短褲的男子在屋外遭全副武裝的幹員拘押。
目前還不清楚泰謝拉是否有辯護律師，美聯社留了電話訊息給他的母親，但未獲回應。（譯者：楊昭彥）1120414
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