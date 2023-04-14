台北匯市股匯齊揚，台股今漲124.67點，收在15,929.43點，成交值新台幣2,496.13億元；三大法人合計買超147.8億元，外資及陸資買超149.11億元。匯市方面，外資回補台股大量匯入，早盤帶動新台幣一度強升9.1分、最高升抵30.405元，但尾盤獲利了解，外資轉為匯出，終場升幅收斂，僅升3.1分作收，周線無緣連二紅。

匯銀人士指出，反映美國消費者物價指數（CPI）下降，使美元指數創下近期低點，美股上漲帶動台股大漲，外資早盤匯入不少，但午盤後隨著人民幣走貶，外資轉為匯出，加上進口商進場買匯，一舉將新台幣從30.405元打到最低30.466元，上下貶幅達6分。

匯銀人士表示，近期人民幣漲幅大，加上美元指數在相對低點的位置，因此外資獲利了結轉為匯出，連帶為新台幣帶來了結賣壓；整體來看，匯市仍持續觀望各項經濟數據，短線仍以區間走勢為主，預料新台幣將在30.3元至30.7元來回測試。

外匯交易員則提到，畢竟現在經濟有衰退疑慮，美國銀行事件雖告段落，但預計銀行放款將轉為更保守，可能連帶影響企業正常活動，照常理看經濟會放緩下來，但市場很難預期放緩程度如何，預計在5月美國聯準會開會前，市場都將維持觀望氛圍。