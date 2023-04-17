俄烏戰況

21歲的美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）在Discord社群平台上大量外洩軍事機密，雪上加霜的是，高人氣的親俄英語帳戶則幫忙加以散播。而幕後經營社群帳號「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka）的，竟是謊稱自己是東歐人的美國海軍前士官拜爾絲（Sarah Bils）。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）和《商業內幕》（Business Insider）網17日報導，「頓巴斯女孩」在俄烏戰爭期間，散播不實訊息，但創建帳戶的，是來自華盛頓州橡港（Oak Harbor）的37歲美國海軍前士官。

海軍的紀錄顯示，直到2022年11月，拜爾絲還在華盛頓州美國惠德貝島海軍航空站（US Naval Air Station on Whidbey Island）服役。而最先揭露她真實身分的，是推特（Twitter）和紅迪（Reddit）上的用戶。

Sarah Bils, who was in the U.S. Navy until last year, acknowledged administering the Donbass Devushka account, which posted 4 of the allegedly leaked classified documents. The account also glorified the Russian military and Wagner Group.



Via @yarotrof https://t.co/QoTM9tMBXD — Sharon Weinberger (@weinbergersa) April 16, 2023

拜爾絲不時在網上張貼俄烏戰鬥畫面，還大讚俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），甚至為烏克蘭部隊陣亡叫好。她說，另外有15個人幫她經營分布在YouTube、推特和思播（Spotify）上的帳號，擁有成千上萬粉絲。

A major disinformation and Russian propaganda channel called "Donbass Devushka", which published a fake version of "secret Pentagon documents," is hosted by a former U.S. Navy officer who was recently discharged from military service.



The "Mila Girl from Luhansk," who hosts… pic.twitter.com/e8JkIE3t8t — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2023

此外，拜爾絲十分勤快，在Telegram上1天張貼數十則訊息。她說，這帳號打的是俄羅斯式的資訊戰，可以團結多極世界。