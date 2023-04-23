據世界黃金協會（WGC）資料，各國央行2022年買進的黃金量大增152％至1,136公噸。因政經局勢不穩讓黃金吸引力不斷上升。

中央銀行業出版社（CBP）出版「匯豐外匯存底管理趨勢調查」顯示，在這次年度調查受訪的83家央行裡，逾三分之二認為其他央行今年會增持黃金。受訪央行合計管理7兆美元外匯資產。

該調查還顯示大部份央行把地緣政治，列為僅次於高通膨的第二大最令人憂慮的問題。逾70％受訪者視高通膨為頭號問題。逾40％把地緣政治列為首要關注的風險之一，比率高於去年調查的23％。

在俄烏戰爭與中美關係持續惡化之下，約三分之一央行已經或正在改變其購買的資產類別來因應。

負責調查的維達（Victor Mindez-Barreira）說，俄羅斯全面入侵烏克蘭已構成「外匯存底管理者目前必須應付的因素」。

俄烏戰爭令歐美英聯手對俄國實施嚴厲金融制裁，包括凍結俄國央行價值3,000億美元資產。由於俄國央行的黃金存放在俄國境內而未受西方制裁影響。

WGC資料顯示去年許多增持黃金的央行，其所屬國家立場跟西方並不一致。像中國人民銀行11月到12月間買進62公噸黃金，讓持有總量首次逾2,000公噸。土耳其央行增購148公噸至542公噸。中東與中亞諸國央行也是「積極買家」。

WGC首席市場策略師里德（John Reade）指西方制裁俄國央行，已讓許多立場與西方不一致的國家，其央行重新思考如何調整外匯存底的組合來因應。黃金不受任何國家操縱而價值受認可，一旦局勢出狀況，仍能動用所持黃金來因應。