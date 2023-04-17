在搜尋引擎方面，微軟已被谷歌壓在地上打了好多年，不過，近幾個月出現變化，自從微軟2月初推出OpenAI技術的人工智慧ChatGPT，搜尋引擎Bing每日活躍用戶量已突破1億大關。路透社統計，頁面流量也跟著增加15.8%。

調研顧問公司IDC統計，三星在2022年賣出約2.61億支智慧手機，且全部都是用谷歌Android軟體。彭博社指出，因談判還在繼續，三星不知道會不會改變電子裝置內的谷歌系統。

Times報導，為了不被同業超車，谷歌不僅加強原有軟體的功能性，同時，也在研發新的項目。例如，一個叫做Magi的人工智慧計畫，就有至少160位專家參予開發。

繪圖晶片大廠Nvidia指出，象徵著人工智慧重大進程的大型語言模型（LLM），每年成長速度大概有10倍之多。谷歌在2月的財報電話會議上也曾說過，正利用LLM來預測使用者的查詢意圖，同時，谷歌在3月下旬也開放美國與英國，可以試用聊天機器人Bard，正面迎戰ChatGPT。