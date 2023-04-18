儘管聯發科昨天宣布將強攻車用領域傳捷報，將與汽車製造商和供應鏈夥伴展開深入合作，但今天股價仍不敵市場賣壓而大跌，昨天大跌但拉長下影線，今天則出現一根長黑棒。
法人昨大提款6,151張 聯發科700元大關宣告失守
三大法人近來密集調節聯發科（2454），昨（17）日再賣超6,151張，累計法人連8日賣超1.7萬張以上，法人賣不休，造成聯發科股價一路下滑，最後僅存的半年線699元以及700元大關，也在今天宣告失守，至午盤時股價約在685元跌24元。
三大法人近來密集調節聯發科（2454），昨（17）日再賣超6,151張，累計法人連8日賣超1.7萬張以上，法人賣不休，造成聯發科股價一路下滑，最後僅存的半年線699元以及700元大關，也在今天宣告失守，至午盤時股價約在685元跌24元。
儘管聯發科昨天宣布將強攻車用領域傳捷報，將與汽車製造商和供應鏈夥伴展開深入合作，但今天股價仍不敵市場賣壓而大跌，昨天大跌但拉長下影線，今天則出現一根長黑棒。
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