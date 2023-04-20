2023年第一季度毛利率為33％，較上一季減少3.5個百分點，並較去年同期減少5.1個百分點；營業利益為NT$49.20億元，營業利益率為18.9％，較上一季減少1.7個百分點，並較去年同期減少6.0個百分點；非營業項目淨收入為5.14億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.36億元。

展望第二季度，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。