2023年第一季度毛利率為33％，較上一季減少3.5個百分點，並較去年同期減少5.1個百分點；營業利益為NT$49.20億元，營業利益率為18.9％，較上一季減少1.7個百分點，並較去年同期減少6.0個百分點；非營業項目淨收入為5.14億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.36億元。
展望第二季度，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
國巨公司今日公布2023年第一季度財務報告及營運成果，單季合併營收260.96億元，季減9.5％，年減13.4％；第一季稅後純益41.32億元，較上一季減少0.8％，年減33.8％，單季每股稅後純益9.9元。
2023年第一季度毛利率為33％，較上一季減少3.5個百分點，並較去年同期減少5.1個百分點；營業利益為NT$49.20億元，營業利益率為18.9％，較上一季減少1.7個百分點，並較去年同期減少6.0個百分點；非營業項目淨收入為5.14億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.36億元。
展望第二季度，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
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