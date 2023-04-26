終端需求疲弱不振，致使被動元件庫存去化緩慢，加上淡季衝擊，凱美第1季合併營收11.2億元，年減25.6%，營業毛利為1.44億元，年減45.27%，合併毛利率為12.89%，年減4.63個百分點，營業淨利為372萬元，年減95.96%，營業淨利率降至0.33%，稅後盈餘為1185萬元，每股盈餘為0.11元。

凱美2022年稅後盈餘為6.12億元，每股盈餘為4.97元，公司董事會決議每股配息1.5元，並於6月6日舉行股東會。

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