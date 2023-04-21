聯合國日前公布最新的世界人口統計數據，印度總人口數來到14.28億，正式超越中國的14.25億，成為世界上人口最多的國家。外媒撰文指出，中國全球第一人口大國的頭銜將被印度奪走，預示著全球秩序的一個重大變化。

華爾街日報報導，印度人口日益成長意味著該國很可能保持經濟成長趨勢、從世界各地購買更多商品，並且在國際事務中發揮更大作用；至於中國，雖然財富和軍力與日俱增，但人口方面的不利因素，將加大其實現經濟雄心或取代美國地位的難度。

根據預測，印度人口將在未來40年內持續成長，然後在2063年達到近17億的峰值，反觀中國人口預計將迅速萎縮，推估到下個世紀初，印度的人口預計將是中國的兩倍之多。

報導提到，印度很像是30年前的中國，勞動年齡人口迅速擴大，25歲以下人口有6.1億，而需要照顧的老年人相對較少，該國將是唯一一個勞動力人口足夠接近中國，並可以成為世界工廠的國家，一些美國公司正試圖降低在中國的業務集中度，像是蘋果公司的主要製造商富士康正考慮在印度大舉擴張。

國際貨幣基金組織（IMF）預測顯示，中國中期經濟增長率每年約為4%、印度約為6%，印度國家銀行（State Bank of India）一份報告更指出，最近印度超過英國成為世界第五大經濟體，印度可能在2029年超過德國和日本，成為僅次於美國和中國的第三大經濟體。

過去印度基礎設施落後，不過近年印度的基礎設施投資如火如荼，包括鋪設道路，建造新機場，還在全國擴大供電和供水渠道。部分經濟學家看好，印度在未來十年裡的國內生產總值（GDP）將從3.4兆美元增長一倍以上至8.5兆美元。

針對此則新聞，央視新聞評論則痛批「西方又想借題發揮」，報導否認中國人口紅利消失，強調除了要看總量，更要看質量，要看人口，更要看人才，且中國也實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動三孩生育政策以及配套支持措施。