白俄羅斯國防部宣布，白俄部隊在接受如何使用伊斯坎德（Iskander）戰術飛彈系統發射核武的訓練後，今天自俄羅斯返國。
路透社報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布將在鄰國白俄羅斯部署戰術核武，並就北大西洋公約組織（NATO）對烏克蘭的軍事支持向該組織發出警告後的整整4個星期，白俄宣布了上述消息。
今年2月初，白俄表示其武裝部隊已可自主控制俄方提供的伊斯坎德飛彈系統。
不過，當白俄部隊於4月4日被派往俄國接受額外訓練，明斯克（Minsk）明確表示，訓練內容將包括研究「伊斯坎德飛彈防禦系統戰術核彈頭的維護和使用」。
俄羅斯尚未公布將戰術核武運往白俄的明確時間表，但蒲亭上月曾表示，莫斯科將在7月1日前完成建造位於白俄境內的戰術核武儲存設施，且莫斯科不會將武器實際控制權移交給明斯克。
這將是1991年蘇聯解體以來，莫斯科首次在境外部署此類武器。（譯者：施施）1120423
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