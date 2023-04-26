國民黨立委游毓蘭日前揭露，政府擬擴編保二總隊接受軍事訓練，台中市長盧秀燕今天表示反對，若警察要負責治安還要上戰場，恐怕會影響治安，中央應多聆聽社會大眾的意見。

盧秀燕說，警察負責治安、軍人負責軍事相關工作，若軍警合為一家，不但民眾無法辨別，也會耽誤警察原本的工作，警察又要負責治安還要上戰場，恐怕不是好的分工方式。對於這樣的建議中央可能還要多聆聽社會大眾的意見，軍人對外保家衛國、國內治安由警察負起重責，不要再加重警察的工作了，否則會影響治安。