行政院研擬擴編警政署保二總隊，並培訓員警具有防恐、平戰轉換的能力，遭外界質疑是「警察軍隊化」，甚至是要建立第二陸軍。雖然內政部長林右昌日前解釋，只是要保護關鍵基礎措施，不需要刻意以訛傳訛，不過國民黨立委洪孟楷質疑，如果關鍵基礎設施會被破壞，是否代表台海已進入戰爭狀態？若如此，警察接受相關訓練不就是要軍隊化的意思嗎？

洪孟楷表示，相關討論其實有一個前提，那就是台海是否會陷入戰爭，否則林右昌應先解釋清楚，關鍵基礎設施為何會需要保護、又為何會被破壞，而若台灣真的進入戰爭狀態，那要保警接受軍事訓練，不就是要把警察軍隊化嗎？

「回歸原點就是台海有戰爭的可能情況！」洪孟楷強調，若警察軍隊化，不論名字是叫第二陸軍、第三陸軍，又或者是「台灣皇家警察」，重點其實是台灣恐會陷入戰爭，而這也是蔡政府應該要先講清楚的地方。

洪孟楷提到，新北市長侯友宜有幾十年的警察經驗，因此第一時間就反對警察軍隊化，反觀近期不論是海外詐騙、國內人蛇或是槍擊事件等，明明發生很多重大治安事件，但都沒看到總統蔡英文出來說明，讓國人感到相當可惜。