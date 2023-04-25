桃市消防四大隊「與繩同行」邀義消參加繩索救援訓練。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

繩索救援是消防隊員在進行高空救援和山區救援等任務中常用的技能之一，需使用專業的繩索和器材進行繩索設置、安全繫綁和繩索下降等操作，以達到將被救援人員從高處或深處救出的目的，極具高度專業性，桃園市消防局第四大隊25、26日辦理「繩索救援訓練」，除消防人員外義消也加入，強化相關救災技能。

這次訓練模擬民眾跌落邊坡受傷待救，消防人員利用垂降方式接觸患者並進行救援打包，過程中利用繩索固定系統，並配合籃式擔架吊掛作業將患者救出，針對繩索系統架設、ID下降、籃式擔架吊掛及拖拉作業等組合式訓練，以多様化的模擬情境克服救災的不確定性並隨時注意現場情況的變化，及時調整救援方案和操作方式，考驗著消防人員團隊合作能力及身體、心理層次。

參與訓練的義消表示，大溪區因地理位置因素，救災種類較多元，舉凡救災、救護、水域、山域等，大家需要熟悉除了基本救火救災外的山域水域操作訓練，能與消防同仁一同操作並運用繩索技巧實屬難得，期待在訓練後，於遇山域救援時，能盡一份心力與協助。

圳頂分隊長岩南山則說，繩索救援技術是消防人員必備的專業技能之一，在山域救援中經常使用到，進行此類任務時大家都承受著極大的身體和心理壓力，唯有平時累積基礎操作能力，讓自己在救災現場可以更快速更安全的完成部署並即時救援。