一名翁姓男子與交往3年的女友小花（化名）分手後，疑似心有不甘，便趁小花返家時在火車站堵人，將小花載到鄉間魚池邊，以持有裸照威脅小花就範，性侵得逞。桃園地院審結，依強制性交罪，處翁男有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，翁姓男子2019年至2022年間與小花為男女朋友關係，後來因故於同年2月間分手，翁男有意復合，提前知悉小花4月某日會出現在火車站，便在該處守候，以討論感情問題為由要求小花跟他一起前往鄉間一處魚池，小花未多想赴約後，竟被翁男強押在魚池邊，遭翁男持裸照逼發生性行為1次。事後小花不堪受辱報警處理，全案才曝光。

桃園地院審理時，翁男坦承有與小花發生性關係，但否認做出強制性交行為，稱當時在火車站僅是與小花約好討論感情問題，也沒有逼迫小花上他的車，起初小花並不願意發生性行為，後來聽聞他承諾協助償還債務，才同意與他發生性行為，稱自己並無強迫小花。

但法官勘驗證據後，認定小花的前後證述一致，對比小花母親的證述也無矛盾，故認定小花的確遭到翁男強迫發生性行為，考量翁男的行為對小花身心留下難以抹滅的傷害，犯後一再否認犯行等一切情狀，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。