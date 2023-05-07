一名女子A去年前往新竹一間自行車行挑選自行車，未料張姓男銷售員假意讓A女試乘，實際上竟乘機偷摸A女的胸、臀及腰部，同日間張男又以相同手法騷擾B女得逞。新竹地院審結，依犯性騷擾等2罪，各處張男有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，緩刑5年。可上訴。

判決書指出，張姓男子為新竹某間自行車行的銷售員，2022年6月間，A女與妹妹B女一同前往該車行購買自行車，未料張男假借教學A女試乘腳踏車，藉機偷摸A女的臀部、腰部及胸部，A女嚇到立刻後退，口頭告知張男不要觸碰；隨後張男故技重施，以相同手法騷擾B女，因A、B女報警處理，張男遭到地檢署起訴。

對此，張男辯稱，並沒有觸碰A、B的臀部或身體隱私部位，當時僅是在教導B女騎腳踏車，至於A女僅是本來就會騎腳踏車，所以沒有在旁邊教導；張男的律師也稱，當時張男僅是在教姊妹倆騎腳踏車，教學過程中本就難免會碰到身體。

新竹地院審理時，法官勘驗A、B的證詞及其父母的證述，再加上監視器畫面等證據，不採信張男的辯詞，張男犯行屬實，審酌張男僅為了滿足個人慾望，無視對女性的尊重，趁無法抗拒之際觸摸2人的身體隱私部位，依犯性騷擾罪，應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬，緩刑5年，另須支付公庫15萬元，提供60小時義務勞務。可上訴。