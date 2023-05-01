國防部今（1）日針對媒體報導稱國軍漢光演習依美方要求「首度納入撤僑」一事表示，媒體所提撤僑、開設空中安全走廊等內容，均非演練課目，媒體報導與事實不符。前立委郭正亮推測，可能是其他單位認為怎麼連這件事都講出來，所以國防部趕快否認。

郭正亮今在中天電視《大新聞大爆掛》指出，撤僑是美國的事，應該是美國軍艦自己來撤，這不能讓人知道，可做不可說，要悄悄做，要跟自己的僑民講。

郭正亮說，去年第一個講的是菲律賓，接下來是日本，今年聽到印尼，美國沒有講。可是美國講這件事叫做動見觀瞻，因為影響很大，美國如果真的有這件事，浮上檯面，連最重要的國家也要撤僑，就不是只有海上作戰，會認為這個地方有一定的危險。

郭正亮直言，沒有哪一個國家會大剌剌的把撤僑演習當成兵推，這不可能的事，所以國防部在氣的可能是這個，這可做不可說！

郭正亮推測，可能是其他單位認為怎麼連這件事都講出來，所以國防部趕快否認；而國防部否認的新聞非常多，不一定是國防部認知有問題，可能是其他單位。

郭正亮在《觀點—亮點交鋒》也認為，做撤僑演習對台灣的形象是不利的，表示這個地方即將發生戰爭，台灣政府自己要想清楚。