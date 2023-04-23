上櫃股票方面，外資賣超75.13億，投信買超14.71億，自營商賣超85.44億元，三大法人合計賣超145.80億元。OTC融資增12.69億，融資餘額673.78億，融券減少5,342張，融券餘額52,724張。投信、散戶做多。

展望本周，永豐證認為，季報法說，潛藏變數：在第一季營運結束後，即將進入季報與法說旺季，事實上由於第一季台股股價有明顯漲幅，基本面的檢驗就變得非常重要。依照過去經驗，第一季往往是電子股作夢行情，今年雖然沒有上市公司大吹大擂，但是公司經營階層普遍對於下半年、乃至第二季有期待，故未來的法說會與季報對股價的衝擊仍然很大，建議持股不宜過高。

指數停滯，個股表現：從近期盤勢可以看出，指數受到權值股牽制行動遲滯，但是個股各擁題材，表現活躍。例如上週記憶體類股明顯強勢，顯然受到大廠減產題材刺激，另外生技股沉澱整理後，復甦題材重新得到市場青睞。不過權值股主要受到外資買賣影響，有鑑於歐美股市波動，權值股不容易表現。

日盛上選基金研究團隊表示，至4/7 S&P500企業獲利預估，2023年Q1獲利下滑-7.46%，Q2下滑-6.48%，下半年獲利轉正成長，聯準會升息預期不再帶領美元匯率走高，由於美元匯率高點已過，將有利股債等風險資產表現，近一個月指數雖進入整理，但個股表現活躍，指數拉回建議可伺機布局。

日盛上選基金研究團隊指出，產業方面，Open AI議題持續延燒，並由矽智財擴散到伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群，根據調研機構統計，2022年AI伺服器產值152.8億美元，預期2025年將成長至416.8億美元，2022-2025年複合成長率達39.7%，主要是受惠於AI快速成長趨勢，可持續關注後續發展。