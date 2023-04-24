除了他之外，多位科技巨擘和億萬富豪同樣押注幾乎可發送無限能源的核融合技術。貝佐斯、提爾（Peter Thiel）、比爾蓋茲、班尼歐夫（Marc Benioff）看好打造核融合反應爐的目標經過多年努力，有望在未來幾年內實現。

班尼歐夫即稱核融合技術是「聖杯、是神話裡的獨角獸」，這位Salesforce執行長投資一家由麻省理工學院獨立出來的新創公司Commonwealth Fusion Systems，後者致力於建設一座小型發電廠。