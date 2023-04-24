除了他之外，多位科技巨擘和億萬富豪同樣押注幾乎可發送無限能源的核融合技術。貝佐斯、提爾（Peter Thiel）、比爾蓋茲、班尼歐夫（Marc Benioff）看好打造核融合反應爐的目標經過多年努力，有望在未來幾年內實現。
班尼歐夫即稱核融合技術是「聖杯、是神話裡的獨角獸」，這位Salesforce執行長投資一家由麻省理工學院獨立出來的新創公司Commonwealth Fusion Systems，後者致力於建設一座小型發電廠。
OpenAI的人工智慧平台爆紅，也讓執行長艾特曼（Sam Altman）成為科技業當紅炸子雞，但實際上他專注的技術不止於此，過去十幾年來他是矽谷最具指標性的投資者之一，積極打造一個更具未來感的事業：核融合新創公司Helion Energy。
除了他之外，多位科技巨擘和億萬富豪同樣押注幾乎可發送無限能源的核融合技術。貝佐斯、提爾（Peter Thiel）、比爾蓋茲、班尼歐夫（Marc Benioff）看好打造核融合反應爐的目標經過多年努力，有望在未來幾年內實現。
班尼歐夫即稱核融合技術是「聖杯、是神話裡的獨角獸」，這位Salesforce執行長投資一家由麻省理工學院獨立出來的新創公司Commonwealth Fusion Systems，後者致力於建設一座小型發電廠。
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