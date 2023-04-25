即便國發會景氣燈號亮出連續第4盞代表景氣低迷的「藍燈」，市場投資承接熱度仍未減。中租投顧總經理蘇皓毅表示，根據台灣加權指數過去近30年的數據顯示，在景氣藍燈亮燈後進場投資台股，持有滿1年平均漲幅可達25％。

蘇皓毅指出，2023年台股具三大投資亮點：一是台灣為半導體供應鏈重要一環，有望持續受惠科技發展的長線趨勢；二是台灣企業獲利下修近尾聲，台灣經濟成長復甦在望；三是台股殖利率位居全球前段班，將持續吸引外資湧入，故持續樂觀看待台股下半年行情。

惟台股股性活潑，蘇皓毅建議投資人宜透過共同基金以定期定額方式介入，有助於分散風險，並可把握中租基金平台推出的「台股榮耀」優惠活動，12月29前單筆或定期不定額申購全站23大品牌台股基金，可享終身0手續費。

中租基金平台除推出基金申購優惠外，也積極拓展與在地企業異業合作機會，將金融服務融入日常生活，提供不同等級會員專屬福利，如成旅晶贊飯店訂房5％折扣、仲安家購物網站線上購物最高88折、中租租車線上訂車最高68折、總裁牛肉麵門市消費5％折扣等。

中租基金平台近日與深耕台灣在地農產品多年的電商平台「台灣好農」攜手合作，由中租提供特約夥伴台灣好農會員專屬的開戶優惠活動，以及台灣好農提供購物優惠與超值會員免費體驗，互惠彼此的平台會員。

蘇皓毅對此表示，此類跨業合作為基金平台業界創舉，希望邀請更多有合作意願的企業，一同量身打造創新合作模式，激起跨界結合火花，透過建立場景金融與擴大生態圈，帶給中租基金平台、異業合作企業夥伴與會員客戶三贏的完美局面。