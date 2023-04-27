7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈即將邁入第10年，以會員服務多樣性觸及1,600萬會員，藉由會員、點數、支付3策略，規劃「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」3大合作模式，為不同產業品牌量身訂製適合加入OPEN POINT生態圈的會員經營型態，至今已有百大品牌通路、20萬家特約商店加入成為OPEN POINT生態圈的一份子，2022年OPEN POINT生態圈總發行點數價值再創歷史新高、達16億元新台幣，2023年第一季總發行點數價值更成長5成，為全台最活絡的點數生態圈。

統一超表示，OPEN POINT生態圈首創業界以「點數如貨幣」對抗通膨，自去年8月起陸續開放點數繳納健保費、電費等18大代收帳單，即日起攜手新北市教育局經營的智慧校園平台-新北校園通 APP、和泰集團旗下的叫車服務平台-yoxi APP，雙平台合作讓1600萬會員藉由行動帶著走的APP即可於搭乘計程車時累點兌換搭車金，讓勤學的親師生賺得的學習點數也可活用於日常消費。

OPEN POINT生態圈累點神器的icash Pay持續拓展支付據點，使用通路遍及全台，5月起陸續與四大知名品牌攜手合作，跨足不同領域，滿足各年齡層的消費需求。