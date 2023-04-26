南俊國際日前公布2023年3月自結，單月營收MOM近36％，營運開始增溫，今年第二季開始，展望伺服器拉貨動能可望大增，隨著新世代產品線量產時序，預期將呈現營收季季高的走揚趨勢，盤點目前佔比較高的伺服器應用類別客戶群，南俊國際除了與美超微（Supermicro）建立超過20年的合作往來關係，雙方在伺服器領域建立策略伙伴關係外，2021年開始出貨的美系CSP客戶在今年度除了既有產品會持續拉貨外，也將再因應Intel及AMD新伺服器平台推出新世代產品。

該產品線的規格設計與規劃，由南俊國際提供超過40年的導軌專業經驗與雙方在伺服器特殊功能性設計的共同合作開發下，已排定上市量產時程，將由南俊國際取得產品導入量產初期的獨家供貨權，為南俊國際在伺服器導軌應用領域的供貨實績再添一筆，南俊國際表示，目前已與該CSP廠商展開下一世代產品線的研發工作。

在中美貿易爭議、烏俄戰爭及疫情期間帶來的航運運能緊張、缺料議題及疫情後推升的雲端需求等，對新伺服器的建置及海外第三供貨地的需求迫切，南俊國際也表示，去年已與另一美系CSP廠商完成產品認證，同樣在今年第二季開始出貨，初期量較小，預計會逐季放量，目前持續接獲多家廠商的詢問，不只是伺服器領域，在廚櫃應用方面，今年下半年亦將開始為美國大型家用產品集團提供其旗下七大品牌所需的導軌產品。未來在伺服器及消費性及其他工業用產品都值得期待。