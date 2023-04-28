各大房仲業者自結4月旗下門市交易量顯示，永慶房產集團月增1％、年增1％；中信房屋月減14.4％、年減23.3％。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，今年3月央升息半碼，民眾消費、購屋信心回穩，房市政策面也大致底定，衝擊逐漸淡化，加上全球通膨升溫的狀況短期難改變，在高通膨恐成常態性的預期下，「房產抗通膨」的需求也陸續出現，有長期置產需求者開始積極尋求穩定的資產配置標的，4月看屋量與3月相當，不僅自住民眾進場，長期置產的買盤也開始湧現。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，央行第五次升息為了抑制通膨預期，民眾感受到物價上漲壓力，台幣越來越薄，對房市形成一股支撐力道，但市場多不認為房價現階段還有上漲動能，房市形成「上有鍋蓋、下有鐵板」，目前房市熱度比去年上半年冷，不過比起去年下半年則有回溫。

中信房屋總經理張世宗表示，買賣雙方對價格的堅持拉長戰線，根據中信房屋宅調查結果顯示，近七成民眾認為明年房價才可能逐漸落底，下半年市場將面臨「價格不落、不見買氣」的挑戰。目前買方以自住為主，只要符合需求、價格與實價登錄差距不大，買方依舊會出手，在市場一片看跌下，賣方求獲利的心態消退，都會區的中古屋市場交易有望「價持平、量微縮」。