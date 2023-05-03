DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫指出，大型公有雲業者包括Meta及亞馬遜（Amazon）皆看淡雲端業務前景，第一季明顯放緩拉貨力道，使美系資料中心業者整體出貨季減超過8％。而成熟國家企業用戶亦大幅降低自有伺服器布建，使品牌商包括戴爾（Dell）及慧與（HPE）出貨皆季減雙位數。中系資料中心亦在美國高階IC禁令及中國數位經濟停滯影響下，出貨呈現季衰退。

展望第二季，預期出貨可望較上季小幅反彈近4％。其中，美系資料中心出貨將不如整體表現，因預期Meta仍將繼續下修出貨，而微軟（Microsoft）、Google等業者雖開始因應ChatGPT熱潮增加AI伺服器訂單，但其佔整體伺服器出貨比率有限。品牌業者第二季預期表現較佳，出貨可季增中高個位數，因業者將開始衝刺新一代平台出貨。中系資料中心業者因基期較低，出貨亦將有個位數季增表現。