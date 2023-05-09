2023年第1季全球景氣趨緩，台灣的出口產業因應庫存調整，致本季整體放款需求減少，玉山因應市場環境變化，提供企業融資、跨境金流、利匯率避險等服務，放款餘額較去年同期成長5.6％，企業放款餘額年成長5.3％，總存款餘額年成長5.6％。玉山攜手企業進行低碳轉型，積極與企業做ESG議合並協助訂定目標，透過永續連結貸款（ESG linked loan）協助企業發展長期永續競爭力，ESG linked loan放款餘額年成長83.8％，整體永續授信餘額佔整體法金放款34.8％。在升息環境中，玉山展現良好的風險管理能力，第1季底逾期放款比率（NPL）為0.17％，備抵呆帳覆蓋率695.9％，維持優良資產品質。

第一季淨手續費收入49.4億元，其中信用卡淨手收16.4億元年成長12.3％，連三季雙數位成長，簽帳金額成長10.6％，海外旅遊簽帳金額更大幅成長7成。玉山與星宇航空攜手合作，發行「玉山星宇航空聯名卡」獲得市場廣大迴響，掌握航空及商旅優質客群，可望於下半年發酵。財富管理淨手收22.1億元，與去年同期約略持平，其中保險手續費較去年同期成長近2成，玉山新設「金融規劃專員」職系，輔導同仁提升理財與傳承規劃能力，聚焦稅務專業與顧客經營。此外，玉山在香港及新加坡提供完整的財富管理服務，搭配財管2.0業務開辦，協助顧客整體資產配置，資產管理規模（AuM）1億元以上顧客戶數及AuM均成長近2成。