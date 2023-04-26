●聯準會計畫將於近日公布，已破產的矽谷銀行內部控管結果。同時，美國聯邦存款保險公司（FDIC）也將在進入5月之前公布，也是已倒閉的標誌銀行（Signature Bank）監管情況，並說明存保系統。

●美國財政部長葉倫示警，如果美國國會不能提高聯邦政府債務上限，萬一因此發生違約情況的話，將引發一場全球性的經濟大災難，未來幾年的利率或將居高不下。今年元月，美國聯邦政府公債已達約31.4兆美元法定上限。

●美國貿易代表戴琪指出，總統拜登倡議的印太經濟框架（IPEF），不會跟其它區域內貿易組織有所衝突。戴琪指稱，美國希望藉著IPEF與印太地區國家合作更加密切，相信不會與其它組織協定有齟齬。不過，外界普遍認為IPEF就是針對中國大陸而來的。

●美國石油協會（API）統計，上周原油庫存減少608.3萬桶，遠高於市場預期166.7萬桶。消息傳至交易所後，紐約期油每桶為77.13美元，略高於前一日收盤價77.07美元。根據API資料，汽油庫存少191.9萬桶，蒸餾油庫存則是增169.3萬桶。

●在美國消費者信心指數跌至9個月新低後，國際金價連兩天上揚，重返2000美元大關以上。紐約期金收漲0.23%，每盎斯為2004.5美元。現貨金收1997.7美元，漲0.44%，盤中高點一度來到2005美元，漲幅為0.81%。

●市場憂慮美國銀行產業危機再現，故避險情緒升溫，美元與日圓匯價雙雙走升。美匯指數尾盤升0.6%，至101.83。同時，日圓也升0.6%，約133.495兌一美元。

●目前在28,383.91美元價位的比特幣，漲幅在3.74%。本周，比特幣大都在27000價位區間整理，不過26日突然發動攻勢，突破28000關卡。比特幣上一次在30000大關的位置，約是一周前。