不過，這家地表上最大智慧手機以及記憶體晶片製造業者，27日還是樂觀指出，已看見儲存零組件需求逐漸改善的曙光。前一日，同業SK海力士也說過類似的陽光話語。

三星電子預估，在中國大陸經濟復甦帶動下，智慧手機以及顯示器產品可望在2023下半年復甦。三星集團上季營利僅0.64兆韓元，年減95%是14年以來單季獲利最低的。淨利為1.57兆韓元，約11億美元，符合市場預估。不過，旗下最大的半導體事業群，卻慘虧4.58兆韓元。

對蘋果電腦亦敵亦友的三星電子，不僅是蘋果的上游供應商，同時旗下Galaxy智慧手機也是iPhone的競爭對手。在市場高達1600億美元的全球記憶體產業中，三星是數一數二的佼佼者，但在消費縮手以及資本支出大減之下，三星獲利也受到嚴重打擊。

為了扭轉晶片售價如溜滑梯似地下滑，三星也十分少見宣布，4月會有實質性的產能大減動作。不過，三星27日強調，未來尚需具備強大競爭力，今年對記憶體晶片的投資，預計將與去年不相上下。

三星信心喊話之下，市場對個人電腦以及智慧手機目前的孱弱需求不再悲觀，不用等到明年，半導體產業或將在今年就可走出陰霾。交易市場中，記憶體現貨價也出現13個月以來，首次反彈的榮景。

實際上來看，上季也是出現巨幅虧損的SK海力士，預估6月底之前產品售價有望觸底。無獨有偶，美國記憶體晶片大廠美光也曾說過，客戶端的庫存水位正在下降。不過，真正要反彈，中國大陸未來表現是很重要的一環。