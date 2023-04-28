日前，由台灣電機電子工業同業公會(以下簡稱電電公會)理事長李詩欽率團造訪南京，與南京市長陳之長和常務副市長霍慧萍進行了一次成功的交流會。作為台灣民間八大工商團體之一的電電公會，結合了16類電子設備相關企業，包括電腦及外圍設備、通信、光電、半導體等產業。多年來，電電公會與大陸保持著良好的經貿投資和合作關係，並希望通過此次交流能夠進一步促進兩岸商貿合作和轉型。

南京市長陳之常在會上表示，南京擁有豐富的科學教育資源和高度聚集的人才，以及扎實的產業基礎和廣闊的發展前景。近年來，南京配合政策推動現代化產業升級，擴大開放投資，為台商在南京投資發展提供了良好的條件。與此同時，電電公會所涵蓋的產業類別與南京的電子產業發展高度契合，合作前景廣闊。陳市長期待電電公會能夠帶動更多台灣企業前往南京投資，政府也將加速推進相關政策，為項目的實施提供支持，並進一步增強兩岸經貿合作的信心，展現無限的繁榮前景。

電電公會理事長李詩欽表示，目前，電機電子領域正處於新的發展形勢之中，積極朝向智慧製造轉型，結合物聯網、人工智慧、虛實整合和機器人應用，以量化、及時透明的管理方式應對激烈的市場競爭。電電公會正凝聚著南京高質量和現代化建設的契機，抓住此刻大陸內需重大的機遇，朝著產業升級和轉型邁進。本次參訪團將圍繞工業物聯網、5G、新能源汽車等領域展開深入合作探討，旨在實現產業的國際接軌，並形成相互促進的新發展格局，共同努力實現互利共贏的發展。

電電公會將以此次交流為契機，不斷深化與南京的合作，促進兩岸電機電子產業的發展與轉型。同時，相信這次參訪也將為台灣企業在南京投資發展提供更多的機遇和支持。