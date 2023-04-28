警方統計，北市從今年1月至4月21日止，共發生交通事故死亡30人，警方分析死傷車種，以機車及行人各14人最多；再分析機車死亡事故案件中，3件為65歲以上高齡族群；另14名不幸死亡的行人，都是65歲以上高齡長者，肇事時段以17至19時最多、5至7時次之；行人死傷肇事原因以「闖紅燈」最多、「不依規定擅自穿越車道」次之。

松山分局前往轄內各高中職，實施交安宣導，希望年輕學子們能將行人安全觀念帶回家庭。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警松山分局除配合市警局執行「第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫」，針對「汽、機車不停讓行人」、「行人違規」、「車輛違規行駛人行道」及「人行道違停」加強執法外，特別前往轄內各高中職實施交安宣導，希望年輕學子們能將行人安全觀念帶回家庭，向長輩們傳達行經路口時，記得車輛要「慢、看、停」，行人要「停、看、聽」，外出多搭乘大眾運輸工具等觀念；穿越道路應行走「行人穿越道」，遇有行人秒數不足時，等待下次行人綠燈再通過，共同提升用路安全。