南投縣58歲張姓婦人1日騎機車行經集集攔河堰正上方的攔河路，突然遭逆向、由73歲黃姓婦人駕駛的轎車衝撞，她閃避不及當場遭撞飛，倒地機車因摩擦柏油路面10多公尺瞬間起火，燒成一團熊熊火球，張婦送醫不治。肇事黃姓婦人推稱不知為何逆向？事故原因警方正調查中。

機車遭高速衝撞倒地，滑行10多公尺瞬間起火，慘遭火球燒成廢鐵。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

張姓婦人當天午8時許騎乘機車要去竹山鎮，行經攔河路對向黑色轎車突然「跨越雙黃線、逆向」，她根本反應不及遭撞飛倒地，其機車因劇烈撞擊倒地甩了10多公尺遠，因摩擦生熱起火燃燒，肇事黑色轎車撞上攔河路護欄才靜止。

肇事黑色轎車因因巨大撞擊，撞上攔河路的護欄才靜止，車頭也毀損。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

警消獲報派遣集集、水里分隊救護車及水箱車等前往灌救，先將張女送醫，並撲滅火勢，機車已燒成廢鐵，張女也因頭部重創、全身多處擦挫傷宣告不治。

機車騎士遭突然逆向的轎車撞死，肇事駕駛稱不知情，事故原因警方調查中。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

警方指出，肇事黑色轎車駕駛黃姓婦人並無大礙，酒測值為0；她向警方供稱，自己也不清楚為何會開到對向車道發生嚴重車禍，全案將黃姓婦人依過失致死等罪嫌偵辦。