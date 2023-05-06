從《大學生了沒》出道的女星舒子晨，最近重返老東家LuxyGirls，並接下啦啦隊隊長一職，未料才表演幾場，近日驚傳在生日前夕發生車禍，經紀人也證實她下周工作會先暫停。

今（6日）是舒子晨32歲生日，但她卻驚傳發生車禍，經紀人透露昨她和朋友騎車買晚餐時，不慎發生擦撞，雖然只是皮肉傷，沒傷到骨頭，但需要休息幾天，會持續觀察狀況，經紀人也替她感謝大家的關心，希望粉絲們不要過度擔心。

舒子晨腳包紗布傷勢曝光。（圖／經紀人提供）

而從照片中也可看到舒子晨左腳膝蓋及腳踝都包著紗布，腳上也有一些瘀青，但幸好沒傷到要害。而她也在社群發文表示「在生日前幾個小時車禍，跪求好用的除疤藥膏」，粉絲見狀祝她生日快樂之餘，也希望她能早日恢復。

出道前就曾擔任過LuxyGirls的舒子晨，上月宣布回歸老東家，並接下隊長重責，而她在場邊性感熱舞，也成為球場焦點，不過她也遭質疑是否演藝圈發展不順，才回歸啦啦隊，對此她也回應：「並沒有不紅才回歸的事，現在螢光幕前很多都是啦啦隊的成員，早已和演藝圈密不可分了。」