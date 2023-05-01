高雄市議員陳致中，因涉及其父前總統陳水扁任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，遭法院判刑1年，並沒收扣案洗錢財物816萬9015美元，相當於新台幣2.45億元，同時並面臨解職。陳致中父親、前總統陳水扁今（1）日就在臉書上預告，「明日下午將向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願」，引發討論。

陳致中因洗錢案被判1年，將面臨解職。陳致中也在27日時二度聲明發出千字文感嘆，為人子者為母受罪責心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式。陳致中也強調，扁媽對於對官司無辜牽連下一代感到非常自責，如果是老天的旨意，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責，「致中心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式」。

而陳水扁今日也在臉書上PO出一篇「5月2日阿扁第一次行使憲法的請願權」的文章預告，為籲請密注行政院版《公職人員選舉罷免法修正草案》，涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，有沒有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題，他將於5月2日下午15時15分至16時向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願。