這一期的雜誌內容我們在最後一刻做了一些修改。原本預計介紹的日文新書，文章出來以後內容不如預期，覺得對讀者幫助沒那麼大，決定拿掉。

我這麼寫的主要原因是，今天已經不是一個非得遵守傳統的時代，模式可以打破，調整比計畫更重要。

第二個原因是，我想要讓讀者也感受編輯過程，看看廚房的樣子，就像電影有時附的ＮＧ畫面一樣。那些修飾完美的話，交給ChatGPT就好了。

其實這真的是一種心態的轉變。面對各種變動迎面而來，對於喜歡追求完美和計畫的人來說，可能很令人沮喪。但是想想巴西賽車冠軍塞納所說的，「雨天時你有更多機會成功超車。」你的心情可能會稍微覺得明亮。

原因是，雨天時，大多數人會先躲避風雨，無法全速前進。這時，選擇同時防禦與進攻的人往往會有更大的機會。

麥肯錫顧問指出，在新的挑戰出現時，領導人必須快速行動與調整，而不是等待與觀望。問自己，我們是不是為大膽行動制訂了進攻戰術，以便時機來時，可以立即行動？我們對我們相信的機會下注夠不夠大？

此外，要像微軟執行長納德拉一樣，把自己當成「內部外來者」。把眼光看向公司和產業之外，看看有什麼改變的訊號？（七四頁）

因為少子化，很多公司都感受到嚴重的人才荒。要注意的是，當你積極招募新員工時，別讓現有員工因為看不到升遷和成長機會，而悄悄溜走了。根據研究顯示，六成的人換工作就是因為這個因素。

學者指出，幫助員工看見可能的未來，協助他們規劃職涯發展，是公司留住人才的一個關鍵。一個重要做法是把內部職缺透明化，特別是其他部門或關係企業的職缺。讓員工可以很容易地看到符合自己興趣的職務，以及需要的技能，並且提供管道協助他們發展這些技能。

這些做法會讓員工看見一個努力的方向，鼓勵他們這裡還有可開拓的一片天地（四四頁）。

本文作者: EMBA雜誌編輯部方素惠

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘441期》)