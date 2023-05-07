德州商場「Allen Premium Outlets」6日下午爆發槍擊。

美國德州艾倫（Allen）一間商場當地時間6日下午爆發槍擊，德州警方證實有死傷，但未說明死者人數，僅表示有9人送醫，槍手已身亡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）、野獸日報（Daily Beast）、路透社、WRC-TV等報導，德州艾倫購物中心「Allen Premium Outlets」6日下午3時40分爆出槍響，艾倫警察局長包伊德（Jonathan Boyd）證實有死傷，但並未說明死者人數，僅證實有9人送醫，也未說明傷者傷勢，槍手已喪命，據信為孤狼犯案。

BREAKING: Fire chief confirms at least 9 people taken to hospital after Allen, Texas mall shooting #Texas pic.twitter.com/34LMT9t95v — TV News Now (@TVNewsNow) May 6, 2023

目擊者描述，槍手沿著人行道走後開槍，「他朝所有地方開槍。」另一名目擊者描述，當時正經過一間鞋店，忽然聽到砰的聲響，他們瞬間停下腳步，不一會兒後又聽到「砰、砰、砰、砰、砰」的連續槍響，接著就看到火光四濺。事發當時正到商場準備上班的瓊斯（Brayson Jones）說，他在停車場就聽到20多聲槍響。

德州艾倫「Allen Premium Outlets」購物中心6日下午爆發槍擊。畫面為購物民眾疏散到街上。（圖／美聯社）

另一名目擊者佩頓（Payton）表示，商場外用白布覆蓋的遺體看起來是孩童，他也看到一具魁梧男子的遺體，男子穿著一身黑，並未蓋上白布，他認為應該是槍手。

網路上流傳的畫面顯示，槍響爆發後，商場內數百名購物民眾驚慌逃向出口，商場外的畫面顯示，大批民眾逃竄時，背景還不時傳來巨大「砰、砰」聲，人行道上也有大片血跡，一旁還蓋有4條白布，疑似覆蓋遺體。

德州州長艾波特（Greg Abbott）稍後聲明，形容是一起「無法言語的悲劇」。

艾倫位在達拉斯以北40公里的郊區，人口約10萬人。